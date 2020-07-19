شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: بدء فترة الأوكازيون الصيفي لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي).

ونص القرار الوزاري على أن يكون لكل محل أسبوعان، واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية، كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضحًا بها الثمن الفعلي، والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.