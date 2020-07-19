شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولته بأشمون.. محافظ المنوفية يتابع بدء أعمال رصف «الكوادي» بتكلفة 40 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بدء أعمال رصف طريق 21 المرصوف من طريق 4 شعشاع- طليا – الكوادي – شما- طملاي بطول 25 كيلو متر وبتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 15 %.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة أشمون، في إطار المتابعة المستمرة لكافة القطاعات على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ، بحضور سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، والمهندس محمد عامر مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية.

وقد أشار «عامر» بأنه جاري حالياً تنفيذ أعمال رصف طريق 98 لبيشة – رملة الانجب – دلهمو بطول 10كم وتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه ونسب تنفيذ 22%، حيث تتم أعمال رصف الطريق من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري ووفق البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات لرصف ورفع كفاءة عدد 17 طريق من الطرق المحلية بتكلفة إجمالية 236 مليون جنيه بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على سرعة انتهاء أعمال الرصف والالتزام بالخطة الزمنية، مع المتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، موجهاً رئيس المركز برفع المخالفات وإزالة الأكشاك من على جانبي طريق الكوادي لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمواطنين مع دراسة إمكانية إنشاء محلات بديلة لهم.