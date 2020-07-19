شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج حملة «الصحة» بالعاشر من رمضان: غلق مصنع حلويات وإعدام طن أغذية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، حملة على المنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن وجود مصنع حلويات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لوجود خطر داهم به على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و٣٥٠ كيلوجرام أغذية وحلويات لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ١٢ كرتونة شورتنج لوجود ارتشاح بالكرتونة ولسوء التخزين، كما تم سحب ٥ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وإعدام طن أغذية فاسدة

غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وإعدام طن أغذية فاسدة

غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وإعدام طن أغذية فاسدة

غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وإعدام طن أغذية فاسدة

غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وإعدام طن أغذية فاسدة