شكرا لقرائتكم خبر عن «الغد» يعلن تأييده لقائمة «من أجل مصر» في انتخابات «الشيوخ» ويدعو لانتخابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب الغد في بيان له، اليوم الأحد، أنه وبالرغم من اعتذاره عن عدم المشاركة ضمن القائمة الوطنية لأحزاب الحوار الوطني (من أجل مصر) بقيادة حزب مستقبل وطن وعضوية 10 أحزاب لانتخابات غرفة مجلس الشيوخ إلا أن الحزب حريص كل الحرص على عدم شق الصف الوطني، وحريص على عدم الانسحاب من التحالف، ومدرك لأهمية التماسك الوطني لكل أنصار ثورة 30 يونيو، وهو حريص أيضا على تقديم نموذج وطني ناضج واستمرار التحالف الانتخابي الذي انضم إليه، والحوار الوطني الذي كان حزب الغد ضمن باكورة المستجيبين والمنضمين له في ديسمبر من العام الماضي، حيث دُعي إليه ورعاه حزب مستقبل وطن.

وقال «الغد» في بيانه: «لذلك ولغيره، يؤيد حزب الغد ويدعم تلك القائمة الوطنية الحزبية التي تضم زملاء العمل الوطني والسياسي ورفقاء ثوره 30 يونيو، ويدعو جمهور الناخبين لانتخابها، والنزول والتصويت لها، ويتمنى لها التوفيق والنجاح والفوز بثقة أغلبية الناخبين، ويدعو لجانه المختلفة بالمحافظات وقياداته المركزية للدعاية لها».

وأضاف البيان: «يستعد حزب الغد مجددا للمشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة ضمن نفس التحالف الانتخابي لأحزاب الحوار الوطني والقائمة الوطني، والذي يشرف الغد بالانضمام له، مؤكدا كامل دعمه للإجماع الوطني والتزامه بالاصطفاف الوطني في هذه المرحلة المهمة والدقيقة من عمر الوطن»، مؤكدا أن التحديات تلح وبشدة وتتطلب الموقف الوطني المسؤول من الجميع.

وتابع البيان: «ويؤكد الغد على أهمية التماسك الوطني في هذه الفترة الخطيره وتجاوز أي خلافات حزبية، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، وتجاوز الشخصي والتحلي بالموضوعية وتجاوز الحزبي والتركيز فقط على الوطني»، وينتهز حزب الغد الفرصة لإعلان كامل دعمه مجددا لكل القرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواجهة تلك التحديات الحالية الخطيرة التي تهدد أمننا القومي حاليا، حمى الله مصر وشعبها ووفقنا جميعا لخدمة وطننا الغالي.