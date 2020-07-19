شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطمئن على أمير دولة الكويت عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على صحة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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