شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى الجديد: توجيه كامل من القيادة السياسية للاهتمام بالتصنيع العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس محمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى الجديد، فى أول تصريحات صحفية له عقب حلفه اليمين، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر، وذلك حتى تستمر الوزارة فى أداء عملها عسكريا ومدنيا، وتساهم فى قطاعي الصناعة الحربية والمدنية، وهى المهمة التى نجح فيها الفريق الراحل محمد سعيد العصار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية مصرة على امتلاك ناصية التصنيع العسكرى، باعتبارها الركيزة الأولى للوزارة.

وعن الفريق الراحل، أكد المهندس محمد أحمد مرسى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه كان نموذجا فريدا فى الادارة، وساهم فى تطوير وتحديث الوزارة بشكل كبير، وذلك يساعده فى المستقبل على استكمال المسيرة، بحيث تشهد كافة قطاعات الوزارة تطوير وتحديث مستمر، كما أن هناك اهتمام كبير بالشباب فى الفترة المقبلة لتأهيلهم وتطويرهم للإدارة.

Advertisements

ووجه المهندس "محمد أحمد مرسي" الشكر للقيادة السياسية وثقتها لتوليه المنصب كما تقدم بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار ، كما أعرب عن تقديره الشديد وتأثره بهذه الحفاوة، مؤكدا أنه تشرف بتولي مسئولية مدير عام الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تعد فترة ثرية وهامة في حياته العملية .

وأشاد المهندس "مرسي" ان الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخري للتصنيع العسكري بمصر بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية , مؤكدا أن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة إحتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبري الشركات العالمية.