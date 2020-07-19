شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان التفاضل 2020.. التعليم: ننتظر عينة التصحيح ولن نتردد فى اتخاذ قرار لصالح الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2020 لا يوجد فيه أى أخطاء سواء النسخة العربية أو الإنجليزية "التراجم"، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة الفنية لواضعى الامتحان، لبحث تفاصيل الامتحان جزئية جزئية، قائلا: "اللجنة الفنية أعدت تقريرا مفصلا اليوم بعدم وجود أى شكاوى أو أخطاء".

وكشف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة سوف تنتظر تصحيح العينة العشوائية فى مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2020، لاتخاذ قرار إذا تثبت أن هناك مشكلة، متابعا: الوزارة لن تتردد فى اتخاذ أى قرار لصالح الطلاب.

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و "التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" بإجمالي 630 ألفا و713 طالبا/طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

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وأدي طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي 278 ألفا و330 طالب/طالبة،كما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103آلاف و315 طالب/طالبة، بينما أدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 249 ألفا و68 طالبا/طالبة.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأشار حجازي، إلى أنه قد تم التنبيه علي مشرفى عموم التقدير أنه في حالة الشك في تطابق الإجابات القيام بإبلاغ رؤساء لجان النظام والمراقبة، للرجوع إلي التقارير اليومية الصادرة من لجان السير، للتأكد من انضباط سير العمل باللجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.