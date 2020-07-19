شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تجريد كاهن المنيا من رتبته الكهنوتية لتحرشه بطفلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط موجة me too المصرية، وكشف الفتيات عن انتهاكات وتعرضهن لتحرش جنسي بعد القبض على أحمد بسام زكي، ظهرت شهادة أخرى قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية لفتاة من أقباط المهجر تروى تفاصيل تحرش كاهن بها في منزل أسرتها حين كان عمرها ثماني سنوات.
فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل تجريد كاهن المنيا من رتبته الكهنوتية.
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