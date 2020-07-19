شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نسعى لتكثيف المشاورات والعلاقات المصرية الأردنية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على قوة العلاقات المصرية الأردنية، قائلًا: "نثمن ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، ولدينا الطموح لتفعيل الآليات واستكشاف المزيد من مجالات التعاون التى تساهم فى تحقيق طموحات الشعبين".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى:"المباحثات تناولت القضية الفلسطينية والمخاطر المحتملة لضم أى أرض فلسطينية والآثار السلبية المترتبة على ذلك، وضرورة إيجاد وسيلة لاستئناف العملية السياسية، بما يؤدى لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والحقوق المشروعة لعشب الفلسطينى أمر مسلم به".

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كما أشار وزير الخارجية، على أن المباحثات تضمن التأكيد على تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين لدعم التعاون المشترك ومواجهة التحديات التى تواجهه كلا الدولتين.

وأكد أن العلاقات الثلاثية المصرية العراقية الأردنية محل اهتمام كبير، وهناك مساعى لتكثيف المشاورات واللقاءات على كافة المستويات.