شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين رئيس الوزراء ونظيره اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك، منذ قليل جلسة مباحثات ثنائية موسعة بحضور وزراء الكهرباء والهجرة والصحة والإسكان لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .

وكان رئيس الوزراء اليمنى قد وصل اليوم الأحد إلى مطار القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسئولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالدكتور معين عبد الملك والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة سوف تمثل فرصة مهمة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات.

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