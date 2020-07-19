شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تراقب الأوضاع فى ليبيا وهناك أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن ما يجرى فى ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومى العربى والمصرى، مؤكدا أن مصر تراقب الأوضاع فى ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومى العربي.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى فى العاصمة عمان اليوم الأحد، أن هناك محاولات من خارج الإقليم للتوسع العسكرى على حساب الأمن القومى العربى، واصفا الأمر بالخطير، متابعا: "لابد من مواجهته بشكل حاسم".

وأشار شكرى، إلى أن التدخلات الخارجية فى ليبيا، وجلب المتطرفين الأجانب ما يشكل تهديدا جسيما للمن القومى المصرى والعربى، متهما أطرافا خارجية بزعزعة الاستقرار.