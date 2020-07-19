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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى وزير الخارجية: "نشهد محاولات من خارج الإقليم للتوسع فى المنطقة العربية". وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى: "لدينا اهتمام بالأوضاع فى سوريا وسندفع مسار العملية السياسية لحل الأزمة". وشدد وزير الخارجية، على ضرورة إيجاد توافق ليبى ليبى يؤدى لإنهاء الأزمة.

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