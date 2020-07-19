شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن بدء الأوكازيون الصيفى يوم 23 يوليو ويستمر لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفى اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة شهر.

والقرار الوزارى الصادر نص على أن يكون لكل محل اسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.