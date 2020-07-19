شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى بمؤتمر مع سامح شكرى: أمن مصر المائى من أمن الأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى الموقف العقلانى لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشددا على أن أمن مصر من أمن الأردن.
وأعلن وزير خارجية الأردن خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره سامح شكرى، دعم مصر فى جهود حفظ أمنها المائى، معربا عن أمله فى أن تفضى المفاوضات المستمرة حول قضية سد النهضة إلى اتفاق، مضيفا: " أمن مصر المائى هو جزء من الامن الاستراتيجى العربى الذى نتمسك به جميع".
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