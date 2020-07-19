شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يستقبل سامح شكرى فى مستهل زيارته للعاصمة الأردنية ⁧‫عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاهل الأردنى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ⁧بعد ظهر اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكرى في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية ⁧‫عَمّان، أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على "تويتر". وكان ‬⁩شكري‬⁩ قد وصل فى وقت سابق إلى العاصمة الأردنية ⁧‫فى مستهل جولة تشمل رام الله.

ومن المقرر أن يعقد الوزير - خلال الزيارة - مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.



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