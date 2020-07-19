الرئيس السيسى يطمئن على صحة أمير الكويت بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمئن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب إجراءه لعملية جراحية ناجحة، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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