شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ونظيره اليمنى لتعزيز تعاون البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظيره اليمنى الدكتور معين عبد الملك، الذي وصل اليوم إلى مطار القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسئولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالدكتور معين عبد الملك والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة سوف تمثل فرصة مهمة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات.

Advertisements

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور معين عبد الملك جلسة مباحثة موسعة بعد ظهر اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين في البلدين، تتناول مختلف أوجه التعاون المشترك.