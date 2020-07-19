شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح السعودية لـ"منظمة التجارة العالمية": فوز المرشح المصرى فوز للمملكة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار في الديوان الملكى محمد التويجرى مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، إن المملكة شريك تجارى متوازن مع جميع دول العالم وسارعت بتطبيق الاشتراطات المطلوبة من منظمة التجارة العالمية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده التويجرى افتراضيا اليوم مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام الإقليمية.

وأكد التويجرى، خلال المؤتمر، أن المنظمة فى حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروريا جداً، وشدد على أنه يجب ألا نركز على الخلافات، المهم هو التركيز على النجاحات وبشكل مستمر، وأكد تطلعه إلى قيادة المنظمة لتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، ودور مدير عام المنظمة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد.

وقال: "العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة، والنظام متعدد الأطراف يخدم الجميع ولكن يتباطأ الآن، ولا بد من تحريكه إلى الأمام، وهناك أولويات في التجارة العالمية يجب الاهتمام بها بكل جدية".

وأضاف التويجرى، أن هناك تحديات تواجه المنظمة، ومن أهمها فيروس كورونا، وأصبح لدينا عدم يقين حول مستقبل التجارة العالمية والاقتصاد ، فقد أثر على النمو والوظائف وجوانب أخرى.

وأضاف أن توقيت رئاسة المنظمة حساس للغاية، فلابد أن تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن 21 والتجارة الإلكترونية والمنظمة تحتاج كثيرا من الإصلاحات، خاصة أن المنظمة لديها منظومة معقدة، وطرح التويجرى عدة أسئلة حول من الذى يستخدم الأدوات الممكنة للاستفادة في إصلاحات حقيقة للمنظمة.

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ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية حيث أمضى أكثر من 25 عاما فى العمل بمجال البنوك والقطاع المصرفي والعمل في القطاع الخاص، كما سبق وتولى منصب وزير التخطيط في المملكة العربية السعودية.





ومن أبرز المسؤوليات التي تولاها التويجري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.

وسبق للتويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة.



جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر

يذكر أن قائمة المرشحين المنافسين لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تضم أيضاً مرشحاً عربياً آخر، هو المرشح المصري عبدالحميد ممدوح، والذي يعد مفاوضاً تجارياً قديماً ومحامٍ مقيم في جنيف، إلى جانب المرشح البريطاني ليام فوكس، وزير التجارة الدولية السابق المؤيد لـ"بريكست" وعضو البرلمان البريطاني حالياً، والمرشح المكسيكي خيسوس سيد، الذي ساعد في التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو مسؤول تجاري كبير في الحكومة المكسيكية.



التويجرى أثناء فعاليات المؤتمر

وتضم القائمة مرشحة نيجيريا نجوزي أوكونجو إيويالا، وهي وزيرة المالية السابقة في نيجيريا، وتملك خبرة 25 عاماً في البنك الدولي، وتعمل حالياً رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والمرشح المولدوفي وزير الخارجية السابق تيودور أوليانوفشي، والمرشحة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي، التي تشغل منصب وزيرة التجارة في بلادها حالياً، وكذلك مرشحة كينيا وزيرة الخارجية والتجارة السابقة ووزيرة الرياضة والثقافة أمينة محمد.