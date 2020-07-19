شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن يصل القاهرة ومدبولي في استقباله بالمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي ، قبل قليل ، رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك ، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام ، بدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، الذي كان في استقباله بالصالة الحكومية بالمطار.

يتضمن برنامج رئيس الوزراء اليمني لقاء موسعاً مع كبار المسؤلين حول أبرز الملفات المشتركة والقضايا المطروحة على الساحة اليمينة ، كما يلتقى معين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بالإضافة إلى الإطلاع على المسيرة التنموية والتجربة الاقتصادية الرائدة فى مصر والاستفادة منها فى اليمن ، وضمن جدول الزيارة سيقوم رئيس الوزراء اليمني بجولة فى العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على أضحم المشروعات التى تم تنفيذها والاستفادة منها بما يناسب اليمن.

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وكان السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية ، عقد مباحثات مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، الأسبوع الماضى، وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها للأشقاء هناك.

وتضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.