شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار المحافظات.. نور نجح فى كلية الهندسة وجثمانه مفقود ببحر بلطيم منذ 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365” موجزا لأهم أخبار المحافظات المصرية حتى الساعة، قدمته شروق وجدي، وأعده محمود حسن.

وعرض الموجز استمرار أعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء في المحافظات، ففي البحيرة تمت إزالة 47 حالة تعد على أملاك الدولة، وفى سوهاج تم إزالة 285 حالة تعدي على الأراضي الزراعية.

أما في المنوفية فقد تم إزالة 376 حالة تعد على أراضي الدولة، وفي محافظة المنيا تمت إزالة 148 حالة تعد على 11 فدانا.

في خبر مثير للتفاؤل.. أعلنت وزارة الصحة في الشرقية، عن خروج سيدة معمرة تبلغ 83 عاما من مستشفى العزل بالمحافظة بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح وكيل الوزارة بأن السيدة خضعت لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة المصرية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها.

ومن الشرقية إلى قنا.. حيث نجح الطاقم الطبى بقسم النساء والتوليد، بمستشفى قنا العام، فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة ثلاثينة أنجبت طفلة، وتمكن الفريق الطبى من التعامل مع المريضة فى وقت قياسى بعد دخولها بساعات قليلة حيث كان وضع الجنين غير مستقر.



وبقي الموجز في الشرقية حيث زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،الطفل حسن عبدالله حسن والذى سقط فى غرفة الصرف الصحى أثناء لهوه بطائرة ورقية فى الشارع.



واطمأن المحافظ على الحالة الصحية والنفسية للطفل ووجه بالمتابعة اليومية له وتوفير سبل الرعاية الصحية والعلاجية له لحين تماثله للشفاء والتنسيق مع أستاذ أمراض نفسية لمتابعة حالة الطفل لإزالة الأثار النفسية المترتبة على سقوطه داخل غرفة الصرف الصحي.

وقال المحافظ إن تلك الواقعة غير مقبولة.. وتعد جريمة لن نسمح بتكرارها مرة أخرى، وسيلقى المقصر عقابه.

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شروق وجدي

ويستمر ولليوم العاشر في الإسكندرية، البحث عن جثمان الطفل "شادي" غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية، وهو آخر ضحايا حادث الغرق الذى وقع الجمعة قبل الماضية، وأسفر عن وفاة 11 شخصا تم انتشال جثامينهم جميعا عدا الضحية الأخيرة "شادي".

وكانت التحقيقات قد كشفت أن عددا من الأشخاص تسللوا فجر الجمعة قبل الماضية إلى شاطئ النخيل المغلق بقرار من مجلس الوزراء، ونتج عن عدم إتقانهم السباحة وعدم وجود سباحين إنقاذ على الشاطئ المغلق وفاة 11 شخصا منهم.

وتعيق حركة التيارات المائية والأمواج المرتفعة العثور على الجثمان الأخير والذى يرجح أن يكون عالقا بين الصخور.

ومن الإسكندرية إلى كفر الشيخ .. حيث تستمر جهود الإنقاذ في البحث عن جثمان غريق شاطئ بلطيم الطالب بكلية الهندسة، نور سعد، والذى غرق الجمعة قبل الماضية، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

ونعت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ فقيدها الطالب نور، وأكدت أن نتيجته الدراسية قد أعلنت، وأنه نجح في كافة المواد التي قدم أبحاثها بالصف الثالث.



قالت وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، أنه تم التنسيق مع جمعية الاورمان لتوزيع 25 عجل بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة ، مشيرة إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل 21 قرية بمختلف مراكز محافظة الغربية، عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى.



وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، غدا الإثنين، وذلك من الساعة 10 مساء، وحتي الرابعة فجر الثلاثاء، لوجود أعمال صيانة.

وفى المنوفية تنقطع المياه عن مدينة شبين الكوم غدا الاثنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا لأعمال الصيانة.