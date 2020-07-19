شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى لانتخابات مجلس الشيوخ.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارها بشأن منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية وغيرها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها أغسطس المقبل.

ونص قرار الهيئة على أن تسري القواعد والإجراءات والشروط الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات على انتخابات مجلس الشيوخ.

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وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.



