مجلس الدفاع الوطنى يبحث أزمة سد النهضة والملف الليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس الدفاع الوطني تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث يبحث المجلس أزمة سد النهضة والملف الليبى.

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