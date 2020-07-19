شرطة التموين تضبط 1300 مخالفة متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت الحملات عن ضبط 1341 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها: ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة القاهرة، لحيازته 1,275 طن "سجق"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ وضبط المدير المسئول عن محل "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، لحيازته (5,319 طن "دقيق فاخر – سكر حر – مسلى" – عدد 730 عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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