أمن المنوفية يضبط مصنعين داخلهما لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم، بـ 3,600 طن "بروتين صويا" - 800 كيلو جرام "دهون حيواني، كبده وقوانص، غير صالحة للاستهلاك الآدمي– و290 كيلو جرام "ملح طعام، فوسفات غذائي، مكسبات طعم، ألوان صناعية، توابل - 354 كرتونة "كفتة وبرجر"، منتج نهائي بكل كرتونه 25 كيس أوزان مختلفة - و6000 كرتونه وكيس فارغ لتعبئة المنتج النهائي- و8 ماكينة لتصنيع مصنعات اللحوم بإجمالي 7,040 طن مواد غذائية.

كما تم ضبط (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم كائن بدائرة مركز شرطة السادات) وتم ضبط (356 كيلو جرام لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.