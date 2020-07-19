محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات واقعة سرقة سيارة كرهاً عن قائدها والتعدي عليه بسلاح أبيض، وضبط الجناة.
تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (سائق سيارة أجرة "تاكسي"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بأنه أثناء عمله على السيارة، استقل معه شخصين متوجهين إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهما قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض (كتر) وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم وإلقائه بالطريق والاستيلاء على السيارة، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.
وأثناء قيام وحدة مباحث المركز بتتبع خط سير الجناة والتاكسي المبلغ بسرقته تم العثور عليه بناحية قرية الواسطي بدائرة مركز شرطة الفتح دون ثمة تلفيات وبداخله أثار دماء إثر إصابة المُبلغ، وما توصلت إليه جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات مسجلة").
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وأضافا بتخليهما عن السيارة بمحل العثور عليها خشية ضبطهما عقب علمهما بوجود بعض الأكمنة الأمنية على الطريق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن أسيوط يكشف لغز سرقة سيارة بالإكراه ويضبط المتهمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.