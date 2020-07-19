ضبط شخصين بحوزتهما 63 ألف "كمامة" في البحيرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لحيازته 60 ألف قطعة "كمامة" مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبطت شرطة التموين بالإسكندرية، المدير المسئول عن محل "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين، لحجبه عن التداول (3200 قطعة "كمامة") بقصد رفع أسعارها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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