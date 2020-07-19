ضبط صاحب مخبز استولى على 455 ألف جنيه من أموال دعم الخبز بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي: ضبط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه في (83,650 طن "دقيق بلدي مُدعم") ببيعها في السوق السوداء، قدرت بمبلغ (455 ألف و892 جنيه)، وكذا تجميعه (37 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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