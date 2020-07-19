بقيمة مليون و250 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع –أمتعة شخصية –حقائب سفر –أجزاء ريسيفر – قطع غيار سيارات"، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة مليون و250 ألف جنيه.
وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 15 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات المسطح المائي).
كما ضبطت الحملات 1324 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت 142 حكمًا قضائيًا متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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