استخدام لحم حمير في الحواوشي.. حبس فطاطري شهير بحلوان 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بحبس فطاطري 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة استخدام لحم حمير في عمل الحواوشي.

كانت الأجهزة الأمنية داهمت محل فطاطري شهير بحلوان، نفاذا لأمر النيابة العامة، وجرى أخذ عينات من عجينة للحواوشي، وكيلو لحوم مُعدة للحشو.

وكشفت تقارير فحص العينات المتحفظ عليها من المحل، أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين إيجابيتها للفصيلة "الخيلية"، كما تبين أن العينة المأخوذة من عجينة الحواوشي، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة المتهم للنيابة.