بحوزتهم 18 طن مواد غذائية وأعلاف .. ضبط 3 أشخاص يديرون مصانع مخالفة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملاتها التموينية المُكبرة، لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئه المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه –لحيازته (5,660 طن "سكر") مجهول المصدر بقصد تعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

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كما ضبطت الحملات المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئه المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة – لقيامه بتعبئة المواد الغذائية باستخدام مستلزمات انتاج مجهولة المصدر داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط بحيازته (12 جوال من المقرمشات "مستلزمات انتاج" وزنت 600 كيلو جرام –12 جوال مقرمشات غير مطابقة للمواصفات القياسية).

ونجحت الحملات في ضبط (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمخصبات والأسمدة الزراعية) بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه – لقيامه بتصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية الغير مطابقة للمواصفات مُستخدماً مستلزمات انتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط (11,895 طن من المخصبات والأسمدة الزراعية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.