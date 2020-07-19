محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
قالت وزارة القوى العاملة، إن السلطات لسعودية، قررت تطبيق منتج تأميني "بوليصة تأمين" على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض،
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: السعودية تتحمل التأمين على حقوق ومستحقات العاملين الوافدين بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.