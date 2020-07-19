لمدة شهر.. بدء فترة التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، إنه قرر بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي)، حيث نص القرار الوزاري على أن يكون لكل محل أسبوعان، واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها المحلات التجارية.

ونص القرار الوزاري أيضًا على ضرورة أن تكون التصفيات موضحًا بها الثمن الفعلي، والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحلات المشاركة في الأوكازيون؛ للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرةً إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.