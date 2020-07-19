قرار من التموين بشأن صرف سلع فارق نقاط الخبز لشهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مد صرف فارق نقاط الخبز لشهر يوليو. وقال بيان الوزارة، إن القرار يأتي تسهيلاً على المواطنين لصرف السلع ومنع التكدس أمام منافذ صرف السلع التموينية.​

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