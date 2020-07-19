تأكيد الموافقة قبل خصم الرصيد.. بيان حماية المستهلك بشأن شركات المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إنه تم عقد اجتماع لممثلي شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، وذلك عبر تقنية zoom، في ضوء استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف فرج أنه تم الاتفاق فيه على ضرورة قيام الشركات المقدمة لخدمة المحمول والإنترنت بتفعيل نص المادة 38 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على أنه إذا أبدى المستهلك موافقته على التعاقد عن بُعد على تقديم خدمة أو شراء سلعة، فإنه يجب على مقدم الخدمة أن يؤكد موافقته قبل خصم أية رسوم أو مصاريف.

وقال بيان للجهاز، اليوم الأحد، إن ذلك يأتى في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة؛ لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضمانًا لحقوق المستهلكين في مجال التعاقد عن بُعد على الخدمات والسلع.

Advertisements

وأضاف رئيس الجهاز أن الجهاز قد سعى إلى التنسيق مع شركات المحمول في ضوء مجهوداته لضبط أسواق التجارة الإلكترونية وتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، وفي ضوء ورود شكاوى من المواطنين بشأن خصم مبالغ من الرصيد نتيجة اشتراك في خدمات "كول تون، مسابقات.. إلخ"، بخلاف الحقيقة، فإن الجهاز قد اتفق مع الشركات الأربع على ضرورة وجود رسالة أخرى بخلاف الرسالة الترويجية، يتم إرسالها إلى المستهلك بعد اشتراكه بالخدمة لتأكيد اشتراكه بالعرض وتوضيح المبالغ التي سيتم خصمها من رصيده مقابل ذلك، كما تم الاتفاق على رد مقابل المبالغ والخدمات التي تم خصمها من الرصيد في حالة عدم قيام الشركة بتأكيد طلب الشاكي في الاشتراك من خلال إرسال الرسالة النصية الثانية التي تؤكد ذلك.

وأشار فرج إلى أن الشركات الأربع قد أبدت خلال الاجتماع تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا مع الجهاز، وتأكيد التزامها بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك، مناشدًا المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها؛ لا سيما إن كان ذلك التعاقد عن بُعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما دعا الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب: 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.