5 حالات غش ونقل 3 للمستشفى.. "التعليم" تكشف أبرز مشكلات ثامن أيام امتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رئيس عام الامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، ووجود الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأشار حجازي إلى أنه قد تم التنبيه على مشرفي عموم التقدير إلى أنه في حالة الشك في تطابق الإجابات يجب القيام بإبلاغ رؤساء لجان النظام والمراقبة للرجوع إلى التقارير اليومية الصادرة من لجان السير؛ للتأكد من انضباط سير العمل باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني ٥ حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول- سماعة أذن)، في إدارات ("براني" بمحافظة مطروح، "الجمالية" بمحافظة الدقهلية، "أبوتيج" بمحافظة أسيوط، "بلطيم" بمحافظة كفر الشيخ، "بلقاس" بمحافظة الدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها داخل لجان السير.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ3 من الطلاب في إدارة "منفلوط" بمحافظة أسيوط"، "مصر الجديدة"، " شرق مدينة نصر" بمحافظة القاهرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

وأفادت الهيئة الفنية لواضعي امتحان مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، في مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع"، بإجمالي 630 ألفًا و713 طالبًا/ طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي 278 ألفًا و330 طالبًا/ طالبة، كما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل"، بإجمالي 103 آلاف و315 طالبًا/ طالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 249 ألفًا و68 طالبًا/ طالبة.

وأدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الكيمياء والفيزياء) وذلك في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.