مصر | ضبط هارب من تنفيذ 23 حكما بالساحل بحوزته سلاح ناري

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مطلوب للتنفيذ عليه في 23 حكم حبس جزئي، في قضايا "تبديد، شيكات"، بإجمالي عقوبات بلغت (29 سنة و8 شهور وأسبوعين)، وبحوزته فرد خرطوش - 4 طلقات لذات العيار.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.

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وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

كما اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة.