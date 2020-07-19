مصر | ضبط مصنعين لإنتاجهما لحوما فاسدة في المنوفية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مصنعين لإنتاجهما لحوما فاسدة في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مسئولين عن مصنعين لمنتجات اللحوم بدائرة مركز شرطة السادات لحيازتهما على لحوم ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بداية الواقعة، تمكنت قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم كائن بدائرة مركز شرطة السادات) وتم ضبط(3،600 طن "بروتين صويا" - 800 كيلو جرام "دهون حيوانى، كبده وقوانص) غير صالحة للإستهلاك الآدمى – (290 كيلو جرام "ملح طعام، فوسفات غذائى، مكسبات طعم، ألوان صناعية، توابل - 354 كرتونة "كفتة وبرجر ") منتج نهائى بكل كرتونه 25 كيس أوزان مختلفة - 6000 كرتونه وكيس فارغ لتعبئة المنتج النهائى - 8 ماكينة لتصنيع مصنعات اللحوم بإجمالى 7،040 طن مواد غذائية.

كما تم ضبط (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم كائن بدائرة مركز شرطة السادات) وتم ضبط (356 كيلو جرام لحوم) غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.