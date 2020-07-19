مصر | شرطة الجوازات تواصل تقديم خدماتها للتيسير على الحالات المرضية والإنسانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شرطة الجوازات تواصل تقديم خدماتها للتيسير على الحالات المرضية والإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

جاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

جاء ذلك، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.