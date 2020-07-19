مصر | ضبط المتهم بسرقة خزينة مكتب تأمينات في أسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط المتهم بسرقة خزينة مكتب تأمينات في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن أسيوط، في كشف ملابسات واقعة سرقة الخزينة الخاصة بمكتب التأمينات الاجتماعية ببندر ساحل، بأسيوط سليم وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من مسئولى مكتب التأمينات الإجتماعية الكائن ببندر ساحل سليم بدائرة المركز، بسرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالمكتب وبداخلها مبلغ (98 ألف جنيه) ووجود كسر بباب خاص بقفص حديدى مُحاط بالخزينة المُثبتة بغرفة الصرف والإستيلاء عليها.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن العثور على الخزينة مُخبأه بغرفة الأرشيف بالمكتب محل الواقعة ولا توجد بها ثمة تلفيات وبداخلها المبلغ المالى وكذا عتلة حديدية مُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، كما توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة (عامل بذات المكتب، ومقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر بسابقة عقده العزم على سرقة الخزينة وقيامه فى سبيل تنفيذ مخططه بإعداد العتلة المُعثور عليها بالمكتب وبتاريخ الواقعة وعقب إنصراف جميع الموظفين قام بكسر الباب الخاص بالقفص الحديدى المُحيط بالخزينة ورفعها من مكانها إلا أنه فوجئ بثقل وزنها وعدم قدرته على حملها فقام بإخفائها بمكان العثور عليها بإحدى غرف المكتب تمهيدًا لنقلها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.

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وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

كما اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة.