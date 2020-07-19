مصر | ضبط مسئول عن سوبر ماركت وبحوزته على مواد الغذائية فاسدة بالمقطم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مسئول عن سوبر ماركت وبحوزته على مواد الغذائية فاسدة بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدير المسئول عن محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة المقطم لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالأسواق مدخلًا الغش على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على المضبوطات التالية، (140) كيلو جرام لحوم "مقطعات - بانيه - كبده - لحوم مفروم"، و(56) كيلو جرام جبنه "رومى – مودزريلا".

كما تم ضبط 10 كيلو جرام "لانشون"، و(16) كيلو جرام "طيور"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

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وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وضبطت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، صاحب محل غير مرخص، لاتجاره في الأسلحة البيضاء، وبداخله ٩٤ قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مالك محل غير مرخص لبيع وسن الأسلحة البيضاء كائن بدائرة القسم، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته 94 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام ومجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة البيضاء بقصد الاتجار.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة غير المرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.