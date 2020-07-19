مصر | حملات مكبرة في الإسكندرية لضبط المخالفات التموينية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة في الإسكندرية لضبط المخالفات التموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري.
أسفرت تلك الحملات، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئه المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة – لحيازته كمية قدرها (5،660 طن "سكر") مجهول المصدر بقصد تعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.
فيما تم ضبط (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئه المواد الغذائية) بدائرة قسم شرطة الدخيلة – لقيامه بتعبئة المواد الغذائية بإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط بحيازته (12 جوال من المقرمشات "مستلزمات إنتاج" وزنت 600 كيلو جرام – عدد 12 جوال مقرمشات غير مطابقة للمواصفات القياسية).
وأسفرت الحملات في ضبط (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمخصبات والأسمدة الزراعية) بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة – لقيامه بتصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية الغير مطابقة للمواصفات مُستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط كمية قدرها (11،895 طن من المخصبات والأسمدة الزراعية).
جاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.
بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.
وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.
وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.
ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.
كما اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة.