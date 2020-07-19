مصر | حملات مكبرة في الإسكندرية لضبط المخالفات التموينية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة في الإسكندرية لضبط المخالفات التموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري.

أسفرت تلك الحملات، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئه المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة – لحيازته كمية قدرها (5،660 طن "سكر") مجهول المصدر بقصد تعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

فيما تم ضبط (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئه المواد الغذائية) بدائرة قسم شرطة الدخيلة – لقيامه بتعبئة المواد الغذائية بإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط بحيازته (12 جوال من المقرمشات "مستلزمات إنتاج" وزنت 600 كيلو جرام – عدد 12 جوال مقرمشات غير مطابقة للمواصفات القياسية).

وأسفرت الحملات في ضبط (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمخصبات والأسمدة الزراعية) بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة – لقيامه بتصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية الغير مطابقة للمواصفات مُستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط كمية قدرها (11،895 طن من المخصبات والأسمدة الزراعية).

جاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.