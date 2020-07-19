مصر | حبس عاطل لإتجاره في المخدرات ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لإتجاره في المخدرات ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في 200 طربة حشيش ببولاق الدكرور، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي.

وباشرت النيابة العامة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة بولاق الدكرور، حيث اعترف بحيازته للمخدرات والاتجار بها، حيث ضبط بحوزته على 200 فرش حشيش، وكان يروج على عملائه بالمنطقة ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.

وأفاد العاطل في اعترافاته، بأنه استغل سكنه بأحد الشقق المؤجرة بمساكن الجامعة لتخزين المخدرات ومزاولة نشاطه الإجرامي، مشيرا أنها تجارة مربحة، ولجأ لها لمروره بضائقة مالية.

بداية الواقعة، ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها، قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار في المواد المخدرة، متخذًا إحدى الشقق السكنية المؤجرة بمساكن الجامعة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشقة المشار إليها، وبحوزته عدد 200 فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاط الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الشادو.. بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.