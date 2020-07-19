أخبار مصر | 5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس الدفاع الوطني، اجتماعًا اليوم الأحد، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة.

كما حضر وزراء الخارجية، المالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، إلى جانب أمين عام المجلس.

وفيما يلي أبرز القرارات الصادرة عن المجلس في نهاية الاجتماع:

استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضية سد النهضة

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أهمية توافق مصر وإثيوبيا والسودان والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي

الالتزام بالحل السياسي لإنهاء الأزمة الليبية

الأمن الليبي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا