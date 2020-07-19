أخبار مصر | تطورات جديدة في خطة التعليم للعام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في خطة التعليم للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمناقشة خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، فيما يخص التعليم الفني، حول كيفية الحضور في ظل أزمة فيروس كورونا.

من ناحيته، كشف الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة كافة المدارس الفنية لوضع تصورها للدراسة في العام المقبل.

وأضاف "مجاهد" خلال، اجتماع اللجنة، أن الفصل لن يزيد فيه العدد عن 20 طالب في التدريب العملي، وبالنسبة لباقي المواد النظرية ستكون أون لاين.

وأكد أن كل المقترحات قيد الدراسة للبت في القرار النهائي، مشيرا إلى أن معلمي التعليم الفني كانوا دائما على تواصل مع الطلاب عبر المنصات التعليمة وخضعوا لتدريب على ذلك منذ يوم 15 مارس الماضي، مع توقف الدراسة.

ولفت إلى أنه في أثناء أداء الامتحانات الإصابات بين الطلاب كانت ضعيفة جدًا وكذلك المدرسين على عكس ما كانت تتوقعه نقابة الأطباء.

وأعلن "مجاهد" أن وزارة التربية والتعليم وافقت على إنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني وتم التنسيق مع كافة الجهات خاصة ألمانيا التي ستدعم الأكاديمية وبكافة الخبرات وكذلك الاتحاد الاوروبي لافتًا أن يتم حاليا مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشان الهيكل التنظيمي لها وستكون مدرجة في موازنة العام المقبل 20212022

ونوه بأنه تم إرسال القانون الخاص بإنشاء هيئة ضمان الجودة للتعليم الفني في شهر سبتمبر 2019، لافتًا إلى أن الهيئة ستكون مستقلة وتشرف علي المدارس الفنية وتضع السياسة العامة والامتحانات مثلما هو في كل دول العالم.

ومن المُقرر أن يأخذ مجس النواب في جلسته، اليوم، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي:

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1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون شـركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسـنة 1991.

3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020.

4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافليــة لمواجهــة بعــض التــداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة الصـحة والسـكان مـن غير المخاطبين بقوانين أو لـوائح خاصـة الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 14لسنة 2014، وبمد الخدمـة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشـاء صـندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشـاء صندوق مصر.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 1 لسـنة 2019 بإنشـاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قـانون ضـريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقـانون الضـريبة علـى الـدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.