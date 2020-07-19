أخبار مصر | وكيل الأزهر من السويس: نتائج المواد المصححة تدعو للتفاؤل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر من السويس: نتائج المواد المصححة تدعو للتفاؤل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ووفد يرافقه من مشيخة الأزهر، لجان امتحانات معهد فتيات كبريت، وفتيات السويس، وبنين السويس، ولجنة معهد المستقبل، الإعدادية الثانوية بمحافظة السويس.

وشدد على ضرورة محاربة ظاهرة الغش بكل أشكالها، إعمالًا لتعاليم الإسلام واحترامًا لتكافؤ الفرص بين الطلاب حتى يحصل كل طالب على حقه، ويشجع الطلاب على الاجتهاد والمذاكرة، محذرًا الطلاب من السير خلف مواقع الغش التي تخدعهم بنشر امتحانات قديمة وتشتت انتباه الطلاب وتضيع وقتهم، وأن أفضل وسيلة للنجاح هي التوكل على الله والمذاكرة بجد واجتهاد.

واطمأن من الطلاب على عدم وجود أي مشكلات تتعلق بأسئلة الامتحانات أو أي عقبات تواجههم داخل لجان الامتحانات، ووجود الكمامات والمطهرات والتعقيم الدائم للجان، مؤكدًا أن الأزهر يحرص أشد الحرص على توفير المناخ الملائم للامتحانات، وأنه يتم تسيير لجان متابعة بشكل يومي من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد إلى لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباطها.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن نتائج المواد التي تم تصحيحها وأعلن عنها يوم الخميس الماضي مبشرة وتدعو للتفاؤل، وتحتاج إلى مواصلة الجهد من الطلاب لاستمرارها على هذا النحو في باقي المواد، وأن مصر تحتاج إلى سواعد أبنائها النابغين المجتهدين كي يبنوا مستقبلهم بأيديهم وعقولهم وأفكارهم وابتكاراتهم.

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نظمت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة، ورشة عمل لكبار شيوخ القبائل بالصومال، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس أدارها الإذاعى سعد المطعنى، تم من خلالها مناقشة" دور الأزهر فى احتضان وإعداد الخريجين الأزهرين"، وبخاصة دولة الصومال ليصبحوا سفراء للأزهر الشريف بمنهجه الوسطى، ليواجهوا الفكر المتشدد المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس.

أوضح.عباس شومان وكيل الأزهر السابق، خلال الورشة دور الأزهر العالمى فى توصيل رسالته لمسلمى العالم باعتباره قبلة المنهج الوسطى الذي يرسخ قيم التسامح والسلام بين الناس جميعًا، فضلًا عن دوره فى نشر العلم والثقافة في جميع أنحاء العالم، من خلال مبعوثي الأزهر الشريف لنشرقيمه التى تحفظ للدين قدره وللمجتمعات تماسكها.

وبسؤال شيوخ القبائل عن تطبيق الحدود فى الإسلام.

أجاب شومان بإن تطبيق الحدود فى الشريعة الإسلامية يخضع لضوابط وشروط لا يقوم بتنفيذها شخص أو جماعة، إنما هو من سلطة ولى الأمر، أو ما ينوب عنه وهو القضاء، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الجماعات المتطرفة هو اعتداء صارخ على قواعد الشرع الحنيف وعلى وظيفة ولى الأمر.

كما أكد شومان أن الأزهر الشريف عامة، والمنظمة خاصة، برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، يوليان اهتمامًا كبيرًا بأبنائه المسلمين بالقارة الأفريقية، إيمانًا بعمق العلاقات المصرية الأفريقية، وأن مصر جزء لا يتجزأ من القارة السمراء، فضلًا عن دورها الريادى والمحورى مع كل دول القارة.

من جانبهم أكد شيوخ قبائل الصومال، أن الدورات التدريبة التى تعقدها المنظمة عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اثبتت نجاحها كتجربة تدريبية جديدة نالت إعجاب المتدربين من الائمة والدعاة بدولة الصومال وغيرها من الدول بقاره افريقيا، مطالبين بزيادتها ليصل فكر علماء وشيوخ الأزهر الإجلاء مما يساعدهم على زيادة المعرفة وطرح الأفكار الصحيحة، حتى لا تترك مساحة لغير المؤهلين من أصحاب الفكر المتطرف، لنشر أفكارهم السامة والبعيدة كل البعد عن الإسلام الحنيف، كما طالبوا بزيادة أعداد المنح لأبنائهم الطلاب لتلقى العلم فى رحاب الأزهر الشريف.