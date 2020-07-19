أخبار مصر | وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الكيمياء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الكيمياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019_2020 (الدور الأول).

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس، مع موجهى عموم المادة ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، لمناقشة وجهة نظر الموجهين في مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب، وفي ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس في تقدير العينة العشوائية.

وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء، البالغ عددها 15 ألف و634 ورقة، أسفرت عن نجاح 13488طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 86.3%.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: إن 5113 طالبا وطالبة (بنسبة 37.91.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول 1762 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.

كما حصل 2123 طالبا وطالبة (بنسبة 15.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1595 طالبا وطالبة (بنسبة 11.83% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

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