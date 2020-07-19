أخبار مصر | وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الكيمياء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الكيمياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019_2020 (الدور الأول).
جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس، مع موجهى عموم المادة ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، لمناقشة وجهة نظر الموجهين في مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب، وفي ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس في تقدير العينة العشوائية.
وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء، البالغ عددها 15 ألف و634 ورقة، أسفرت عن نجاح 13488طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 86.3%.
وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: إن 5113 طالبا وطالبة (بنسبة 37.91.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول 1762 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.
كما حصل 2123 طالبا وطالبة (بنسبة 15.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1595 طالبا وطالبة (بنسبة 11.83% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
إقرأ أيضًا..
أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" بإجمالي 630 ألفا و713 طالبا/طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103 آلاف و315 طالبا/طالبة.
وواجه طلاب شعبة العلوم في آخر جولة للماراثون، الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي 278 ألفا و330 طالبا/طالبة.
بينما واجه طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 249 ألفا و68 طالبا/طالبة، وذلك في ختام امتحاناتهم.
وتداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء الاختبار أجزاءً من أسئلة امتحان التفاضل والتكامل، والجيولوجيا، وعلم النفس.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (5) حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، في إدارات ("براني" بمحافظة مطروح، "الجمالية" بمحافظة الدقهلية، "أبوتيج" بمحافظة أسيوط، "بلطيم" بمحافظة كفر الشيخ، "بلقاس" بمحافظة الدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها داخل لجان السير.a