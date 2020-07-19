أخبار مصر | البرلمان يقف دقيقة حدادا على روح الفريق العصار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان يقف دقيقة حدادا على روح الفريق العصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة؛ حدادًا على روح الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية الأسبوع قبل الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب: إنه "يعز علينا أن ننعي إبنًا بارًا من أبناء مصر الذين خرجوا من نبتها الطيب، والذي حمل لواء الدفاع عنها في مسيرة عطاء امتدت لعقود مضت، شارك في حروبها التي خاضها جيش مصر دفاعًا عن الوطن، وحماية لترابه المقدس".

ومن المُقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، اليوم، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي:

1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون شـركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسـنة 1991.

3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020.

Advertisements

4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافليــة لمواجهــة بعــض التــداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة الصـحة والسـكان مـن غير المخاطبين بقوانين أو لـوائح خاصـة الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 14لسنة 2014، وبمد الخدمـة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشـاء صـندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشـاء صندوق مصر.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 1 لسـنة 2019 بإنشـاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قـانون ضـريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقـانون الضـريبة علـى الـدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، غدًا الاثنين، قرار رئيس الجمهورية، رقم 391 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من الاثنين 27 من يوليو.