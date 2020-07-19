أخبار مصر | تكريم وزير الكهرباء داخل البرلمان لدورة الكبير في تطوير القطاع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تكريم وزير الكهرباء داخل البرلمان لدورة الكبير في تطوير القطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة 7 طلبات إحاطة مُقدمة لوزراء الخارجية والكهرباء والصناعة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وأهدت اللجنة خلال اجتماعها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، درعا فضيا محفورا عليه اسم الوزير مُقدم من أعضاء اللجنة، تكريمًا لجهوده في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومن جانبه أكد النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة، أن هذا التكريم البسيط جاء نتيجة لدور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الكبير في التطور الهائل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلي أننا أصبح لدينا فائض في مجال الكهرباء، ونقوم.بتصديره، بعد أن كنا نعاني لسنوات من الانقطاع المستمر للكهرباء

ويستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

ومن المُقرر أن يأخذ مجس النواب في جلسته، اليوم، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي:

1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون شـركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسـنة 1991.

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3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020.

4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافليــة لمواجهــة بعــض التــداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة الصـحة والسـكان مـن غير المخاطبين بقوانين أو لـوائح خاصـة الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 14لسنة 2014، وبمد الخدمـة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشـاء صـندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشـاء صندوق مصر.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 1 لسـنة 2019 بإنشـاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قـانون ضـريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقـانون الضـريبة علـى الـدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.