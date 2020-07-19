أخبار مصر | رصد 5 حالات غش.. بيان مهم من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رصد 5 حالات غش.. بيان مهم من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020، في مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" بإجمالي 630 ألفًا و713 طالبا وطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب شعبة العلوم، الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي 278 ألفاو330 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103 آلاف و315 طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 249 ألفا و68 طالبا وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان: إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

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وأشار إلى أنه قد تم التنبيه علي السادة مشرفي عموم التقدير أنه في حالة الشك في تطابق الإجابات القيام بإبلاغ رؤساء لجان النظام والمراقبة للرجوع إلي التقارير اليومية الصادرة من لجان السير للتأكد من انضباط سير العمل باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 5 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، في إدارات ("براني" بمحافظة مطروح، "الجمالية" بمحافظة الدقهلية، "أبوتيج" بمحافظة أسيوط، "بلطيم" بمحافظة كفر الشيخ، "بلقاس" بمحافظة الدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

كما رصدت الغرفة، بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 3 من الطلاب في إدارة "منفلوط" بمحافظة أسيوط"، "مصر الجديدة"، " شرق مدينة نصر" بمحافظة القاهرة وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء) وذلك في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.