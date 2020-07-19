أخبار مصر | وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا، على خلفية تعنتها في مفاوضات سد النهضة.

وأكّد الدكتور محمد عبدالعاطي، أنَّ الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية السد، مشددًا على أنَّ "الأمر ليس سهلًا وهناك تحديات، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج، فلدينا أدوات داخلية".

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، برئاسة محمد كمال مرعي، اليوم الأحد.

وأضاف أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر، مبينًا أنَّه تواصل هاتفيًا مع رئيس الجمهورية الجمعة الماضية، مضيفًا: "سيجرى عقد اجتماع الثلاثاء المقبل فيما يخص سد النهضة الإثيوبي - في إشارة للقمة الأفريقية المصغرة التي - للتداول حول أزمة السد -.